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Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Нагорном Карабахе

Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Нагорном Карабахе Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади нагорно-карабахское урегулирование.
Карабах
23 ноября 2020 г. 21:50
Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Нагорном Карабахе
Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади нагорно-карабахское урегулирование.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сергей Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и перехода к долгосрочному урегулированию", - указали в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov iordaniyalı nazirlə Qarabağı müzakirə edib

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