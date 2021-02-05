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Лавров обсудил с Айвазяном реализацию соглашений по Карабаху

Лавров обсудил с Айвазяном реализацию соглашений по Карабаху Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили в пятницу по телефону ход выполнения договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.
Карабах
5 февраля 2021 г. 21:02
Лавров обсудил с Айвазяном реализацию соглашений по Карабаху
Сергей Лавров и Ара Айвазян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили в пятницу по телефону ход выполнения договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также итоги состоявшегося 30 января 2021 года в Москве заседания рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств трех стран", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Ayvazyanla Qarabağla bağlı razılaşmaları müzakirə edib

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