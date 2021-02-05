Лавров обсудил с Айвазяном реализацию соглашений по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили в пятницу по телефону ход выполнения договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили в пятницу по телефону ход выполнения договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также итоги состоявшегося 30 января 2021 года в Москве заседания рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств трех стран", - говорится в сообщении.