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Лавров: Настало время наладить мирную жизнь и укрепить доверие в Карабахе

Лавров: Настало время наладить мирную жизнь и укрепить доверие в Карабахе После того, как лидеры Азербайджана и Армении решили вопрос о взаимном признании суверенитета двух стран, настало время наладить мирную жизнь и укрепить доверие.
Карабах
23 сентября 2023 г. 21:30
Лавров: Настало время наладить мирную жизнь и укрепить доверие в Карабахе

"Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общих политических дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН.

С.Лавров подчеркнул, что Брюссель в настоящее время совместно с Вашингтоном предлагает Азербайджану и Армении посредничество, способствующее дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Qarabağda dinc həyatın bərqərar olmasının və etimadın möhkəmləndirilməsinin vaxtı çatıb

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