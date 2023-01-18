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Лавров: Нам предоставлены данные о доставке армянской стороной мин по Лачынской дороге

Лавров: Нам предоставлены данные о доставке армянской стороной мин по Лачынской дороге Москве предоставлены данные о доставке армянской стороной мин по Лачынской дороге, сейчас они изучаются.
Карабах
18 января 2023 г. 15:12
Лавров: Нам предоставлены данные о доставке армянской стороной мин по Лачынской дороге

Москве предоставлены данные о доставке армянской стороной мин по Лачынской дороге, сейчас они изучаются.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Глава МИД РФ отметил, что Лачынская дорога согласно трехсторонним договоренностям должна быть свободна для проезда транспортных средств в обоих направлениях.

"Разумеется там отдельно оговорено, что никаких военных грузов направляться по этому маршруту не должно. Азербайджанцы предоставили данные, сейчас наши военные их изучают, о том, что армянская сторона доставляла мины, потом они использовались в нарушение трехсторонних договоренностей, чтобы минировать территории рядом с азербайджанскими позициями", - заявил С. Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: We received data on Armenia’s delivery of mines along Lachin road
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri: “Bizə Ermənistanın Laçın yolu ilə mina daşımasına dair məlumatlar verilib”

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