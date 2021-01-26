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Лавров: Мы не собираемся оставлять своим вниманием ситуацию в Карабахе

Лавров: Мы не собираемся оставлять своим вниманием ситуацию в Карабахе "Мы уделяли нагорно-карабахскому урегулированию самое пристальное и предметное внимание в течение многих лет"
Карабах
26 января 2021 г. 16:20
Лавров: Мы не собираемся оставлять своим вниманием ситуацию в Карабахе
Сергей Лавров

"Мы уделяли нагорно-карабахскому урегулированию самое пристальное и предметное внимание в течение многих лет. Из тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входит еще Франция и США, мы наиболее последовательно продвигали различные идеи в рамках оговоренных всеми общих принципов, которые помогли бы достичь урегулирования". Как сообщает российское бюро Report, об этом во время совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас был шанс несколько лет назад достичь договоренностей, которые помогли бы уберечь сотни и тысячи жизней со стороны Азербайджана и Армении. К сожалению, тогда не получилось. Сейчас мы имеем реальную ситуацию на земле, которая была достигнута в результате посреднических усилий президента Путина, его многочасовых переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении и которая воплощена в договоренности от 9 ноября, которые помимо полного прекращения всех боевых действий, предусматривают решения на земле большинство из которых вписываются в те самые принципы, сформулированные Россией и другими сопредседателями Минской группой ОБСЕ. Ситуация сложилась в русле тех принципов, но ценой огромного количества человеческих жертв", - заявил С. Лавров.

"Мы не собираемся оставлять своим вниманием ситуацию в Нагорном Карабахе. Подтверждением этому стал саммит 11 января в Москве с участием Путина, Алиева и Пашиняна, на котором было достигнуто согласие о создании механизма, который на практике будет реализовывать договоренность и разблокирование всех экономических связей, транспортных коммуникаций и в целом всей хозяйственной и гуманитарной жизни в регионе", - отметил Лавров.

Отвечая на вопрос, будут ли новые вызовы с которыми придется на пути к миру сталкиваться России, Азербайджану и Армении, министр подчеркнул, то Иран, Турция и Грузия также испытывают заинтересованность в том, чтобы этот регион жил спокойно и процветал: "В целом звучат инициативы относительно того, чтобы три закавказские республики, с участием России, Ирана и Турции, выстраивали новые отношения с учетом новой реальности - реальности, когда нет войны и когда есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь и этой важной части земного шара".

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Qarabağdakı vəziyyəti diqqətdən kənar qoymayacağıq”

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