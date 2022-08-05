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Лавров: Москва не видела предложения Пашиняна по миротворческой миссии РФ в Азербайджане

Лавров: Москва не видела предложения Пашиняна по миротворческой миссии РФ в Азербайджане Россия пока не видела предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по конкретизации деталей российской миротворческой миссии в Азербайджане
Карабах
5 августа 2022 г. 10:20
Лавров: Москва не видела предложения Пашиняна по миротворческой миссии РФ в Азербайджане

Россия пока не видела предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по конкретизации деталей российской миротворческой миссии в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, который находится в столице Бангладеш Пномпьене.

"Мне трудно на этот вопрос отвечать, потому что мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Карабахском регионе Азербайджана, поэтому я не могу сейчас гадать, — заявил Лавров, комментируя последние заявления Пашиняна о назревшей необходимости конкретизации российской миротворческой миссии в Азербайджане. - Любая из сторон, договоренности которых были достигнуты президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, конечно, вправе предлагать дополнительные инициативы. Пока мы их не видели".

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