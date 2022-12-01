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Лавров: Минскую группу ОБСЕ похоронили французы и американцы

Лавров: Минскую группу ОБСЕ похоронили французы и американцы Минскую группу ОБСЕ похоронили французы и американцы, Россия тут ни при чем.
Карабах
1 декабря 2022 г. 13:46
Лавров: Минскую группу ОБСЕ похоронили французы и американцы

Минскую группу ОБСЕ похоронили французы и американцы, Россия тут ни при чем.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, посвященной проблематике европейской безопасности.

"Минская группа ОБСЕ была создана в свое время, для того, чтобы объединить страны, которые имеют влияние в регионе и могут посылать сигналы Еревану и Баку, где также договорились работать под председательством России и США, потом присоединилась Франция", - добавил глава МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “ATƏT-in Minsk qrupunu Fransa və ABŞ “dəfn etdi”
Версия на английском языке Lavrov: OSCE Minsk Group buried by French and Americans

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