Лавров: Минскую группу ОБСЕ похоронили французы и американцы

Минскую группу ОБСЕ похоронили французы и американцы, Россия тут ни при чем.

Минскую группу ОБСЕ похоронили французы и американцы, Россия тут ни при чем.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, посвященной проблематике европейской безопасности.

"Минская группа ОБСЕ была создана в свое время, для того, чтобы объединить страны, которые имеют влияние в регионе и могут посылать сигналы Еревану и Баку, где также договорились работать под председательством России и США, потом присоединилась Франция", - добавил глава МИД РФ.