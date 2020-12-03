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Лавров и Гутерриш обсудили роль ООН в решении гуманитарных проблем Карабаха

Лавров и Гутерриш обсудили роль ООН в решении гуманитарных проблем Карабаха Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудили возможности организации в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе в сотрудничестве с российскими миротворцами, Азербайджаном и Арменией.
Карабах
3 декабря 2020 г. 22:38
Лавров и Гутерриш обсудили роль ООН в решении гуманитарных проблем Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудили возможности организации в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе в сотрудничестве с российскими миротворцами, Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"Антониу Гутерриш приветствовал роль России в достижении договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Собеседники рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в регионе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi və Rusiya XİN başçısı Qarabağdakı humanitar problemləri müzakirə etdilər

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