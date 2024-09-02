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Лавров: Если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую - это их выбор

Лавров: Если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую - это их выбор Если власти Армении хотят прямых переговоров с Азербайджаном без участия России, то это их выбор.
Карабах
2 сентября 2024 г. 14:12
Лавров: Если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую - это их выбор

Если власти Армении хотят прямых переговоров с Азербайджаном без участия России, то это их выбор.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.

"Точно также мы сейчас переживаем по поводу того, что трехсторонние договоренности, заключенные на нескольких саммитах Россией, Арменией, Азербайджаном в 2020-2022 годах, тоже провисли. Я упомянул возобновление транспортного сообщения и упомянул еще о трехсторонней комиссии, которая этим занималась, она сейчас практически уже не собирается. Ереван считает, что это нужно делать напрямую с Азербайджаном", - отметил он.

На пресс-конференции 31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прямые переговоры с Азербайджаном дают положительные результаты, и сейчас не видит необходимости в возобновлении трехстороннего формата, в том числе с участием России.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: İrəvan Bakı ilə birbaşa razılıq əldə etmək istəyirsə, bu, onların seçimidir
Версия на английском языке Lavrov: Armenia free to negotiate with Azerbaijan without Russia

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