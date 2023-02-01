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Лаврина: Не допустим незаконного использования Лачынской дороги

Лаврина: Не допустим незаконного использования Лачынской дороги В послевоенный период, когда Азербайджан говорил о мире, Армения незаконно продолжала доставлять мины и вооружение в Карабах, где временно дислоцированы российские миротворцы
Карабах
1 февраля 2023 г. 14:17
Лаврина: Не допустим незаконного использования Лачынской дороги

В послевоенный период, когда Азербайджан говорил о мире, Армения незаконно продолжала доставлять мины и вооружение в Карабах, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Как передает Report, об этом журналистам заявила первый заместитель председателя Русской общины Анастасия Лаврина.

Представители местной русской общины прибыли сегодня на место проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. В состав делегации входит около 30 человек.

"Русская община Азербайджана с первого дня поддерживает действия и законные требования азербайджанских экоактивистов на Лачынской дороге. Экоактивисты требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в этом регионе. Сегодня мы лично присоединились к этой акции с требованием прекратить разграбление месторождений с последующим вывозом награбленного в Армению. Это наша земля, Карабах - это всем миром признанная территория Азербайджана и те, кто пытается осуждать наши действия, пусть задастся вопросом, а допустили бы они незаконную эксплуатацию и уничтожение экологии на своих территориях? Конечно нет", - сказала она.

Лаврина также добавила, что акция экоактивистов проходит уже более 50 дней и Лачынская дорога открыта для перевозки гуманитарных грузов и грузов снабжения, а также движения гражданских автомобилей.

Она отметила, что ситуацию сейчас русская община теперь видит своими глазами. "Принимая участие в этой акции, мы также не допустим незаконного использования Лачынской дороги. В послевоенный период, когда Азербайджан говорил о мире, Армения незаконно продолжала доставлять мины и вооружение в Карабах, где временно дислоцированы российские миротворцы. Мины впоследствии устанавливались диверсантами и на освобождённых территориях Азербайджана. Это приводило к новым жертвам",- заявила она.

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Версия на английском языке Russian community rep: 'We won't allow the illegal use of the Lachin road'

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