Лаврина: Если в Ереване есть здравомыслящие люди, то должны подтолкнуть свое руководство к подписанию мира с Баку

Report представляет интервью с заместителем председателя русской общины в Азербайджане, политическим обозревателем Анастасией Лавриной:

Report представляет интервью с заместителем председателя русской общины в Азербайджане, политическим обозревателем Анастасией Лавриной:

− На армяно-азербайджанской границе периодически армянской стороной совершаются провокации, приводящие к жертвам как с той, так и с другой стороны. В свете откровенно провокационных заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Аршака Карапетяна, не является ли это попыткой внедрить в умы армянских обывателей, что Россия не способна защитить Армению, и не продиктовано ли желанием армянского истеблишмента вырваться из-под опеки Кремля с тем, чтобы привлечь в регион иные силы, более лояльные Армении?

− На недавней встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем министр обороны Армении Аршак Карапетян открыто заявил, что недоволен действиями организации, выразив таким образом обиду армянского правительства за несостоявшийся визит генерального секретаря в Ереван еще в мае месяце. Мы все помним, как в период Второй Карабахской войны, да и после, ОДКБ не повелась на провокации Армении, хорошо понимая все попытки Еревана спровоцировать ситуацию. Азербайджан - страна победитель, которая всего за 44 дня положила конец 30-летней армянской оккупации. Нужны ли нам провокации на границе сейчас? Разумеется, нет! Армении очень трудно признать свое поражение, поэтому она решила сперва обвинить во всем Турцию, а теперь перекинуть ответственность за свое поражение на ОДКБ, в частности, на Россию.

Я не считаю, что Армения пытается вырваться из-под опеки России, это было бы довольно глупо, учитывая, насколько Ереван зависим от Москвы. Не стоит забывать и о трехстороннем заявлении от 10 ноября, положившем конец войне. Портить отношения с западными партнерами Армения явно не собирается. Финансовая помощь некоторых западных партнеров, армянского лобби во многих странах, в том числе странах ЕС, Еревану явно не в тягость. К тому же ряд государств, лояльные силы выражают готовность поддержать Армению, пусть даже та не права, лишь бы насолить Москве. Армения хорошо этим пользуется. Ну, и конечно же, в Армении есть те, кто винит Россию в своих бедах и, чтобы угодить этим кругам, официальные лица страны порой выступают с антироссийскими лозунгами.

− Четвертый пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года предписывал развертывание российского миротворческого контингента параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Однако до сих пор армянские вооруженные силы не выведены. Как на Ваш взгляд, не наносит ли подобный демарш армянской стороны ущерб имиджу российской миротворческой миссии в регионе?

− Некоторые политические круги Армении и представители марионеточного образования связывают свои надежды с российскими миротворцами, но стоит помнить, что они прибыли на эти земли не навсегда. И пока есть время, Армении было бы лучше пойти на заключение мирного договора. Однако, Ереван всячески пытается отложить и замедлить процесс подписания мирного договора с Баку. Провокации, устраиваемые остатками ВС Армении в Карабахе, разумеется, подставляют и российских миротворцев, ведь ответственность ложится на них. И именно поэтому, желательно, настоять на скорейшем выводе остатков армянских ВС из азербайджанского Карабаха. Я думаю, в России тоже хорошо понимают, что провокации инициируются с целью привести в регион дополнительные лояльные Армении силы, скажем, США или Франции. Это никому не нужно и поэтому необходимо максимально ускорить вывод оставшихся войск Армении, которые находятся там незаконно.

Азербайджан уже поставил жирную точку в вопросе "статуса" и не вернется даже к его обсуждению. В таком случае, зачем остатки ВС Армении нужны на землях Азербайджана? Этнические армяне, проживающие там, являются гражданами Азербайджана и за их безопасностью будут следить ВС Азербайджана вместе с российскими миротворцами. Остальные там лишние.

− Как Вы считаете, не приведет ли политика узколобого шовинизма, которому привержены армянские правящие круги, и реваншистские настроения в Ереване к очередной эскалации и кровопролитным боям? Чем чревата нынешняя взрывоопасная ситуация на армяно-азербайджанской границе?

− Это обернется самоубийством для Армении, как для государства. Об этом говорил и президент Ильхам Алиев, и президент Владимир Путин. Два лидера из трех, чьи подписи стоят под заявлением от 10 ноября. В военном плане Армения уничтожена, армия разбита. Россия или кто-либо еще за Армению воевать не собираются. Никто в регионе не заинтересован в эскалации напряженности и начале военных действий, все страны говорят о важности развития коммуникаций, транспортно-логистических и экономических проектов, и только в Армении никак не угомонятся. В Ереване заявили о готовности решать проблемы силой, но ОДКБ это заявление не поддержало, генсек ОДКБ настоял на необходимости политического диалога. Не стоит забывать и о Турции, готовой оказать поддержку Азербайджану при первой необходимости. В "Шушинской декларации" черным по белому написано, что "Баку и Анкара окажут друг другу помощь в случае угрозы или посягательства третьих сил на независимость или территориальную целостность любой из сторон". Все указывает на безвыходное положение Армении. Сегодня ситуация на границе очень неспокойна, но если в Ереване остались здравомыслящие люди, то они должны подтолкнуть руководство к подписанию мира с Баку, ведь любому терпению рано или поздно придет конец.

Надия Кафарова