Латвия намерена содействовать в разминировании освобожденных территорий Азербайджана

Латвия хочет помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

Латвия готова помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом журналистам сказал заместитель премьер-министра, министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Вопрос минных полей - большая трагедия, Карабах буквально напичкан минами. И мы это хорошо понимаем - Латвия пережила 2 мировые войны. Мы до сих пор находим мины, у нас хорошая экспертиза и большой опыт в этом деле. Мы хотели бы помочь в этом деле Азербайджану, возможно экспертами или с обучением, мы бы были очень рады", - сказал он.

Он отметил, что ему очень грустно смотреть на разрушенные здания в Шуше, добавив, что при следующем визите хотел бы видеть его уже восстановленным. "Приятно видеть, что жизнь возвращается в Шушу", - отметил он.

Говоря об отношениях с Азербайджаном, министр отметил, что Латвия видит в Азербайджане своего стратегического партнера в регионе.

"Мы видим в Азербайджане своего стратегического партнера в регионе. Очень рады дружбе между нашими странами. Единственное, что мы хотим - углублять отношения, в том числе и экономические. Мы как государство, входящее в ЕС и НАТО, хотели бы видеть Азербайджан как можно ближе к ЕС, мы говорим о вас в Брюсселе, мы говорим о том, что надо углублять отношения с регионом, в том числе и с Азербайджаном», - сказал он.