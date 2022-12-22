Латвийский депутат: Акция протеста направлена против попыток помешать Азербайджану провести экомониторинг

Акция экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын направлена против попыток помешать Азербайджану проводить экологический мониторинг на своей международно признанной территории.
Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат парламента Латвии, бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития этой страны Роман Наудинш.
"Уже несколько дней получаем информацию о том, что азербайджанские экоактивисты проводят мирную акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын. Требования участников акции заключаются в том, чтобы командующий российским миротворческим контингентом генерал-майор Волков встретился с ними и гарантировал предотвращение в будущем инцидентов по отношению к гражданской миссии Азербайджана. Мы неоднократно читали заявления о том, что российские миротворцы не справляются со своими задачами. По этой причине бездействие российских миротворцев создаст новые условия на Лачынской дороге", - заявил Роман Наудинш.
Депутат парламента Латвии отметил, что Армения должна выполнить основные пункты трехстороннего соглашения: "Это делимитация границ, вывод вооруженных армян, подписание мирного соглашения, открытие Зангезурского коридора".
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 11-ый день.
Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.