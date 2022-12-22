Латвийский депутат: Акция протеста направлена против попыток помешать Азербайджану провести экомониторинг

"Акция экоактивистов на Лачинской дороге направлена против попыток помешать Азербайджану проводить экологический мониторинг на своей территории, признанной международным правом".

Акция экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын направлена против попыток помешать Азербайджану проводить экологический мониторинг на своей международно признанной территории.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат парламента Латвии, бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития этой страны Роман Наудинш.

"Уже несколько дней получаем информацию о том, что азербайджанские экоактивисты проводят мирную акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын. Требования участников акции заключаются в том, чтобы командующий российским миротворческим контингентом генерал-майор Волков встретился с ними и гарантировал предотвращение в будущем инцидентов по отношению к гражданской миссии Азербайджана. Мы неоднократно читали заявления о том, что российские миротворцы не справляются со своими задачами. По этой причине бездействие российских миротворцев создаст новые условия на Лачынской дороге", - заявил Роман Наудинш.

Депутат парламента Латвии отметил, что Армения должна выполнить основные пункты трехстороннего соглашения: "Это делимитация границ, вывод вооруженных армян, подписание мирного соглашения, открытие Зангезурского коридора".

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 11-ый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.