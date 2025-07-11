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Ларс Юханссон: Восстанавливать города и села с нуля - задача непростая

Ларс Юханссон: Восстанавливать города и села с нуля - задача непростая Азербайджану пришлось пройти через огромные трудности в период и после армянской оккупации.
Карабах
11 июля 2025 г. 10:54
Ларс Юханссон: Восстанавливать города и села с нуля - задача непростая

Азербайджану пришлось пройти через огромные трудности в период и после оккупации Карабаха и Восточного Зангезура.

Об этом корреспонденту Report в Кяльбаджаре заявил путешественник из Швеции Ларс Юханссон.

Он отметил, что восстанавливать города и села с нуля - задача непростая, для этого необходимо обладать достаточной силой.

Путешественник отметил, что Карабах производит неизгладимое впечатление своей богатой историей и чарующей природой.

"Я впечатлен креативностью и тем, насколько все тщательно продумано", - сказал путешественник.

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Версия на азербайджанском языке Lars Yuhansson: Şəhər və kəndləri sıfırdan bərpa etmək asan məsələ deyil

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