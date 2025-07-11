Ларс Юханссон: Восстанавливать города и села с нуля - задача непростая

Азербайджану пришлось пройти через огромные трудности в период и после оккупации Карабаха и Восточного Зангезура.
Об этом корреспонденту Report в Кяльбаджаре заявил путешественник из Швеции Ларс Юханссон.
Он отметил, что восстанавливать города и села с нуля - задача непростая, для этого необходимо обладать достаточной силой.
Путешественник отметил, что Карабах производит неизгладимое впечатление своей богатой историей и чарующей природой.
"Я впечатлен креативностью и тем, насколько все тщательно продумано", - сказал путешественник.