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Литва поддерживает усилия США и ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Литва поддерживает усилия США и ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном Литва поддерживает усилия США и ЕС по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Армений.
Карабах
8 мая 2023 г. 11:09
Литва поддерживает усилия США и ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Литва поддерживает усилия США и Европейского союза по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил на брифинге по результатам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что нормализация отношений между странами отвечает интересам как Еревана, так и Баку.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе с большой озабоченностью и в то же время с большими надеждами на мир", - сказал он.

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Версия на английском языке Lithuania supports US and EU in their efforts to normalize ties between Baku and Yerevan

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