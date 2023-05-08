Литва поддерживает усилия США и ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Литва поддерживает усилия США и ЕС по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Армений.

Литва поддерживает усилия США и Европейского союза по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил на брифинге по результатам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что нормализация отношений между странами отвечает интересам как Еревана, так и Баку.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе с большой озабоченностью и в то же время с большими надеждами на мир", - сказал он.