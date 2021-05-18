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Лачин впервые за 29 лет встречает годовщину своей оккупации свободной

Лачин впервые за 29 лет встречает годовщину своей оккупации свободной Сегодня спустя 29 лет не будет отмечен в памяти истории Азербайджана как день оккупации Лачинского района
Карабах
18 мая 2021 г. 00:28
Лачин впервые за 29 лет встречает годовщину своей оккупации свободной

Сегодня спустя 29 лет не будет отмечен в памяти истории Азербайджана как день оккупации Лачинского района.

Дальновидная, мудрая политика Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, решимость Азербайджанской армии и кровь, пролитая шехидами, положила конец этой тоске. Наш Лачин теперь свободен.

Как напоминает Report, 18 мая 1992 года в результате оккупации Лачинского района ВС Армении, враги завладели 1 городом, 1 поселком и 122 селами, погибли более 300 военных и гражданских лиц, 65 были взяты в заложники, 103 лачинца стали инвалидами.

По району из 24 374 детей в возрасте от 1 до 16 лет 18 стали шехидами, 225 - инвалидами, 31 - потерял обоих родителей. В результате оккупации 63 341 гражданин Азербайджана стали вынужденными переселенцами. На оккупированной территории осталось 133 крупных и средних предприятия, 217 очагов культуры, около 40 культурных и исторических памятников, десятки школ находятся в зоне оккупации.

В результате оккупации несколько культурно-исторических памятников Лачинского района, площадь которого составляет 1 835 кв. км., были разграблены вражеской стороной или армянизированы. Оккупация Лачина, имеющего важную геостратегическую позицию, нанесла серьезный ущерб экономике Азербайджана. Враги привели в непригодное состояние центры легкой промышленности района и другие отрасли сельского хозяйства.

1 декабря в рамках трехстороннего Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию от 10 ноября спустя 28 лет Лачинский район был освобожден от оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Ay Laçın, azad Laçın

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