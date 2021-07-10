La Monde: В Карабахской войне Азербайджан блестяще воспользовался БПЛА

В известном французском издании "La Monde" вышла статья военного эксперта Луи Готье (Louis Gautier) под заголовком "Война БПЛА".

В известном французском издании "La Monde" вышла статья военного эксперта Луи Готье (Louis Gautier) под заголовком "Война БПЛА".

Как передает Report, в статье автор коснулся мощи, эффективности производимых Турцией беспилотных летательных аппаратов.

В статье отмечается, что после неудачной попытки госпереворота 15 июля 2016 года президент Реджеп Тайип Эрдоган стал придавать особое значение строительству армии и развитию военной промышленности.

Подчеркивается, что Турция нарастила военную мощь и военно-промышленные экспортные возможности, за счет использования вооружения и систем нового поколения, альтернативных традиционному оружию, было достигнуто большое преимущество в военной сфере.

Это привело к росту экспорта страной оружия, расширению географии возможностей влияния. Использование подобного оружия нового поколения совершило переворот в общепринятых сценариях и теориях войны, более того, уничтожение этими более бюджетными системами дорогостоящих оружейных систем обусловило рост их значимости и превратило в незаменимое средство.

В статье также отмечается, что с 2016 года некоторые государства и вооруженные силы с ограниченными средствами пользуются простыми вариантами БПЛА. Использование такого вида оружия показало, что групповое использование БПЛА при военных операциях может обеспечить отсутствие ряда другой военной техники. Первым это понял военный штаб Турции.

Автор статьи также отмечает, что в период Второй Карабахской войны азербайджанские военнослужащие проявили высокий профессионализм, блестяще использовав беспилотники в Карабахе. Отмечается, что производимые Турцией атакующие дроны (Bayraktar TB2) и израильские дроны-камикадзе (HAROP) удивили многих. В материале также подчеркивается, что в отличие от других конфликтов, в Нагорном Карабахе БПЛА применялись скоординировано с артиллерийскими ракетными системами класса "земля-земля".

Военный эксперт особо отмечает, что благодаря профессионализму азербайджанских военных армянская сторона понесла большие потери.

Далее автор сообщает, что сейчас турецкие дроны имеются только у Азербайджана и Катара. Следующими в очереди считаются Польша и Украина. Латвия также заинтересована в приобретении этих систем. Блестящее использование БПЛА в Карабахе беспокоит многие военные штабы мира, включая Францию.