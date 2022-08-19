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La Gazette: Азербайджанский профессор вернулся в родной город Шушу спустя 30 лет

La Gazette: Азербайджанский профессор вернулся в родной город Шушу спустя 30 лет Один из известных порталов Франции La Gazette, подготовил статью о возвращении азербайджанского профессора Эльчина Ахмедова в родной город Шушу спустя 30 лет.
Карабах
19 августа 2022 г. 08:20
La Gazette: Азербайджанский профессор вернулся в родной город Шушу спустя 30 лет

Один из известных порталов Франции La Gazette, подготовил статью о возвращении азербайджанского профессора Эльчина Ахмедова в родной город Шушу спустя 30 лет.

Как сообщает Report, в статье "Профессор Ахмедов возвращается в родной город спустя 30 лет" и коротком сюжете рассказывается о возвращении азербайджанского ученого на Родину.

"Профессор Эльчин Ахмедов, родившийся в Шуше, возвращается в свой родной город, чтобы найти следы города, культурной столицы Азербайджана и всего Кавказа, а также следы города своего детства, через два года после освобождения от оккупации армянскими вооруженными силами", - говорится в статье.

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Версия на английском языке ВидеоLa Gazette: Azerbaijani professor returned to his hometown Shusha after 30 years
Версия на азербайджанском языке Видео“La Gazette”: Azərbaycanlı professor 30 il sonra doğma şəhəri Şuşaya qayıdıb

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