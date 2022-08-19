La Gazette: Азербайджанский профессор вернулся в родной город Шушу спустя 30 лет

Один из известных порталов Франции La Gazette, подготовил статью о возвращении азербайджанского профессора Эльчина Ахмедова в родной город Шушу спустя 30 лет.

Один из известных порталов Франции La Gazette, подготовил статью о возвращении азербайджанского профессора Эльчина Ахмедова в родной город Шушу спустя 30 лет.

Как сообщает Report, в статье "Профессор Ахмедов возвращается в родной город спустя 30 лет" и коротком сюжете рассказывается о возвращении азербайджанского ученого на Родину.

"Профессор Эльчин Ахмедов, родившийся в Шуше, возвращается в свой родной город, чтобы найти следы города, культурной столицы Азербайджана и всего Кавказа, а также следы города своего детства, через два года после освобождения от оккупации армянскими вооруженными силами", - говорится в статье.