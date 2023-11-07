L'Opinion: Азербайджан считает возвращение бывших жителей Карабаха первостепенной задачей

Для Азербайджана заселение Карабаха, который он считает своей "Эльзас-Лотарингией" является первостепенной стратегической задачей.

Для Азербайджана возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев и заселение Карабаха, который воспринимается как азербайджанский "Эльзас-Лотарингия", являются первостепенной стратегической задачей.

Как передает Report, об этом говорится в статье французской L'Opinion.

По мнению автора, несмотря на то, что страна богата газом и нефтью, политика "Великого возвращения" требует больших инвестиций. "Для этого нам нужен мир [с Арменией]", - заметил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. И задаться вопросом, сколько времени потребовалось Франции и Германии, чтобы достичь этого, говорит автор.

"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность после того, как освободил территории, оккупированные армянскими сепаратистами более тридцати лет назад. Это и есть "Великое возвращение" азербайджанцев в Карабах", - подчеркивается в статье.

"Оккупация закончилась, и все территории освобождены, - объяснил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.- Великое возвращение? Это наша национальная мечта".

В этом многолетнем конфликте между армянами и азербайджанцами все решает вопрос перспективы, пишет автор. "Принимая это во внимание, L'Opinion отправилась послушать азербайджанскую сторону, голос которой редко слышат во Франции", - отметил он.

Журналист побывал в Баку, а также поездил по освобожденным территориям страны. Значительная часть статьи посвящена истории города Агдам, который назвали Кавказской Хиросимой: "До 1980-х годов Агдам был динамично развивающимся административным и коммерческим центром Карабаха. Тогда в нем проживало 37 000 жителей, в основном азербайджанцев. В июле 1993 года армянские войска захватили его".

Тридцать лет спустя жители так и не смогли вернуться. Политика "Великого возвращения" призвана обеспечить это. За эти три десятилетия Агдам был полностью заброшен, армяне там так и не поселились. С другой стороны, город постоянно грабили, в первую очередь ради строительных материалов, говорится в статье: "Настоящий магазин стройматериалов!"

Агдам был освобожден Азербайджаном в ноябре 2020 года. Но работы по разминированию на этих территориях ведутся по сей день.

Фаиг Гаджиев, отвечающий за реконструкцию Агдама, отмечает, что в Агдаме, как и на других территориях освобожденного Карабаха, будет применена концепция умного города.

"Самые крупные азербайджанские компании мобилизованы для участия в восстановительных работах на этих землях", - говорится в статье.