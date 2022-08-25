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Кямран Алиев встретился с прокурорами освобожденных районов

Кямран Алиев встретился с прокурорами освобожденных районов 24 августа генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и руководящие работники ведомства ознакомились с деятельностью прокуратур Шушинского, Ходжавендского, Зангиланского и Губадлинского районов на местах.
Карабах
25 августа 2022 г. 15:45
Кямран Алиев встретился с прокурорами освобожденных районов

24 августа генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и руководящие работники ведомства ознакомились с деятельностью прокуратур Шушинского, Ходжавендского, Зангиланского и Губадлинского районов на местах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор провел встречи с работниками районных прокуратур, дал им поручения и рекомендации по укреплению правопорядка в местах их службы, использованию мер прокурорского воздействия для поддержки строительных работ, проводимых совместно с соответствующими государственными учреждениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev azad edilmiş ərazilərdəki prokurorlara tapşırıqlar verib

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