Кямран Алиев встретился с прокурорами освобожденных районов

24 августа генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и руководящие работники ведомства ознакомились с деятельностью прокуратур Шушинского, Ходжавендского, Зангиланского и Губадлинского районов на местах.

24 августа генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и руководящие работники ведомства ознакомились с деятельностью прокуратур Шушинского, Ходжавендского, Зангиланского и Губадлинского районов на местах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор провел встречи с работниками районных прокуратур, дал им поручения и рекомендации по укреплению правопорядка в местах их службы, использованию мер прокурорского воздействия для поддержки строительных работ, проводимых совместно с соответствующими государственными учреждениями.