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Кямран Алиев: Армения не предоставляет точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений

Кямран Алиев: Армения не предоставляет точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений "К сожалению, армянская сторона не предоставляет нам точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений".
Карабах
1 октября 2023 г. 11:35
Кямран Алиев: Армения не предоставляет точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений

"К сожалению, армянская сторона не предоставляет нам точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений".

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Работы по поиску захоронений ускоряется: "К сожалению, армянская сторона не предоставляет нам точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений.

"Ускорился процесс идентификации тел. Хотя армянская сторона не сотрудничает с нами в этом вопросе, мы продолжаем этот процесс", - отметил генпрокурор.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Ermənistan nə mina xəritələri, nə də məzarlıqlarla bağlı xəritələr barədə dəqiq məlumat verir”

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