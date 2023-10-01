Кямран Алиев: Армения не предоставляет точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений

"К сожалению, армянская сторона не предоставляет нам точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений".

"К сожалению, армянская сторона не предоставляет нам точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений".

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Работы по поиску захоронений ускоряется: "К сожалению, армянская сторона не предоставляет нам точную информацию о минных картах и местах массовых захоронений.

"Ускорился процесс идентификации тел. Хотя армянская сторона не сотрудничает с нами в этом вопросе, мы продолжаем этот процесс", - отметил генпрокурор.