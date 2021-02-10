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Купленные Азербайджаном у Турции машины разминирования приняты в эксплуатацию

Купленные Азербайджаном у Турции машины разминирования приняты в эксплуатацию В ближайшее время техника будет привлечена к очистке освобожденных территорий
Карабах
10 февраля 2021 г. 13:10
Купленные Азербайджаном у Турции машины разминирования приняты в эксплуатацию
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По поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Азербайджан была доставлена купленная в Турции механическая миноочистительная техника. В связи с этим в настоящее время в инженерно-фортификационных подразделениях организована учебная программа.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления инженерных войск Азербайджанской армии генерал-майор Анар Керимов.

По его словам, Азербайджан купил у Турции 20 единиц техники для механического разминирования.

А.Керимов отметил, что эксплуатация приобретенной в Турции техники для механического разминирования началась с сегодняшнего дня. В ближайшее время техника будет привлечена к очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке General: Azerbaijan put into operation mine-clearing machines purchased from Turkey
Версия на азербайджанском языке General: "Azərbaycanın Türkiyədən aldığı minatəmizləmə maşınları istismara qəbul edilib"

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