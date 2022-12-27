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Крупнейшая молодежная организация Кыргызстана поддержала эко-акцию на дороге Шуша-Ханкенди

Крупнейшая молодежная организация Кыргызстана поддержала эко-акцию на дороге Шуша-Ханкенди Крупнейшая молодежная организация Кыргызстана поддержала эко акцию, проходящую на дороге Шуша-Ханкенди.
Карабах
27 декабря 2022 г. 13:02
Крупнейшая молодежная организация Кыргызстана поддержала эко-акцию на дороге Шуша-Ханкенди

Крупнейшая молодежная организация Кыргызстана поддержала эко-акцию, проходящую на дороге Шуша-Ханкенди.

Как сообщили Report в Евразийском региональном центре Молодежного Форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) они выступили с заявлением, в котором говорится об ущербе, нанесенном окружающей среде в Центральной Азии в результате высыхания рек, в частности, о лишении Кыргызстана природных ресурсов, тем самым, выражая сожаление с незаконными действиями, наносящими вред природе в Карабахе.

В документе также выражена готовность отправить кыргызских экспертов с целью проведения мониторинга в Карабахе в рамках эко акции.

Отметим, что Глобальный Стратегический Институт по Устойчивому Развитию и Форум Молодежной Дипломатии Пакистана, а также Национальный Совет Молодежи Индонезии и Молодежная Организация ОИС Индонезии, Мусульманский Молодежный Центр Грузии выступили с аналогичными заявлениями поддержки указанной инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 16-й день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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