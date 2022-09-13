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Кремль: РФ прикладывает все усилия для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Кремль: РФ прикладывает все усилия для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе Россия прикладывает все усилия для деэскалации напряженности на границе Азербайджана и Армении.
Карабах
13 сентября 2022 г. 13:58
Кремль: РФ прикладывает все усилия для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Россия прикладывает все усилия для деэскалации напряженности на границе Азербайджана и Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, президент (Путин - ред.) прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются", - заявил Песков.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Ранее в МИД России выразили обеспокоенность напряженностью на армяно-азербайджанской границе.

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