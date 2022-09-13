Кремль: РФ прикладывает все усилия для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Кремль: РФ прикладывает все усилия для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Россия прикладывает все усилия для деэскалации напряженности на границе Азербайджана и Армении.

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