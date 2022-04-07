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Кремль: Позитивно оцениваем планы Баку и Еревана начать переговоры по мирному договору

Кремль: Позитивно оцениваем планы Баку и Еревана начать переговоры по мирному договору Кремль позитивно оценивает намерение Азербайджана и Армении начать переговоры по мирному договору.
Карабах
7 апреля 2022 г. 13:39
Кремль: Позитивно оцениваем планы Баку и Еревана начать переговоры по мирному договору

Кремль позитивно оценивает намерение Азербайджана и Армении начать переговоры по мирному договору.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам.

"Понятно, что это процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа само по себе является позитивным фактом и приветствуется", - заявил Д. Песков.

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке Kremlin hails Baku and Yerevan's intention to launch talks on peace treaty
Версия на азербайджанском языке Peskov: "Rəsmi Moskva Bakı-İrəvan görüşünü müsbət qiymətləndirir"

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