Кремль: Миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянскими жителями Карабаха и Баку

Главное - избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на Южном Кавказе.

Главное - избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на Южном Кавказе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков отметил, что российские миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянскими жителями Карабаха и центральными властями Азербайджана: "Российские миротворцы находятся на территории Азербайджана. Идут постоянные контакты с Баку и Ереваном. Российские миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянской общиной Карабаха и властями Азербайджана".