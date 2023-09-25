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Кремль: Миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянскими жителями Карабаха и Баку

Кремль: Миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянскими жителями Карабаха и Баку Главное - избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на Южном Кавказе.
Карабах
25 сентября 2023 г. 14:29
Кремль: Миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянскими жителями Карабаха и Баку

Главное - избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на Южном Кавказе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков отметил, что российские миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянскими жителями Карабаха и центральными властями Азербайджана: "Российские миротворцы находятся на территории Азербайджана. Идут постоянные контакты с Баку и Ереваном. Российские миротворцы способствуют налаживанию диалога между армянской общиной Карабаха и властями Азербайджана".

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