О нас

Кремль: Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана

Кремль: Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана.
Карабах
11 октября 2023 г. 13:30
Кремль: Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана

Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас действительно они [миротворцы РФ] де-факто и де-юре находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном, - заметил пресс-секретарь.

"Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной", - отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что вопрос о возможности передислокации российского миротворческого контингента не обсуждался во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Пашиняном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kremlin: Karabakh is de facto and de jure territory of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Qarabağ de-fakto və de-yure Azərbaycan ərazisidir”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi