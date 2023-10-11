Кремль: Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана

Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана.

Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас действительно они [миротворцы РФ] де-факто и де-юре находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном, - заметил пресс-секретарь.

"Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной", - отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что вопрос о возможности передислокации российского миротворческого контингента не обсуждался во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Пашиняном.