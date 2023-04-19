Кремль: Договоренности между Баку, Москвой и Ереваном являются безальтернативными

Договоренности между Баку, Москвой и Ереваном являются безальтернативными.

Договоренности между Баку, Москвой и Ереваном являются безальтернативными.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

"Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей. Эти трехсторонние договоренности являются единственной реалистичной базой для урегулирования. Поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", - заявил Д. Песков.