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Кремль: Договоренности между Баку, Москвой и Ереваном являются безальтернативными

Кремль: Договоренности между Баку, Москвой и Ереваном являются безальтернативными Договоренности между Баку, Москвой и Ереваном являются безальтернативными.
Карабах
19 апреля 2023 г. 13:58
Кремль: Договоренности между Баку, Москвой и Ереваном являются безальтернативными

Договоренности между Баку, Москвой и Ереваном являются безальтернативными.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

"Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей. Эти трехсторонние договоренности являются единственной реалистичной базой для урегулирования. Поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", - заявил Д. Песков.

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Версия на азербайджанском языке Kreml: "Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanatlar nizamlanma üçün yeganə real əsasdır"

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