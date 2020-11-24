О нас
Report Georgia
Аудио новости

Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе

Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе Президент МККК Петер Маурер заявил о четырехкратном увеличении контингента МККК в Нагорном Карабахе
Карабах
24 ноября 2020 г. 09:10
Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе
0 : 00
0 : 00

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил о четырехкратном увеличении контингента МККК в Нагорном Карабахе. Как передает Report, об этом он сообщил в интервью РБК.

"Мы поняли по мере разгорания конфликта, что нам нужно делать больше. Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 млн швейцарских франков, то на следующий год он составит 45 млн. То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400-500 человек в регион. В последние дни мы уже увеличили свое присутствие", - сообщил Маурер.

Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, Барде, также представители комитета возвращаются в Ханкенди, в планах открыть еще один-два офиса.

Задачей сотрудников миссии МККК будет помощь пострадавшим со всех сторон конфликта. Одна из срочных задач — поиск и идентификация тел погибших. "Сложность заключается в работе на самой линии соприкосновения, на линии фронта, где были бои, там мины, там обнаружение тел идет очень сложно", — указывает Маурер. У МККК для этой работы есть наработанные протоколы и лучшие практики для того, чтобы "провести эту работу с максимальным достоинством, идентифицировать тело и передать родственникам".
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BQXK Qarabağdakı kontingentini 4 dəfə artıracaq
Версия на английском языке Red Cross to quadruple its presence in Karabakh

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
17 ноября 2020 г. 13:32
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
17 ноября 2020 г. 18:12
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Из Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
ФотоИз Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
17 ноября 2020 г. 12:36
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
Андраник Кочарян: Армянской армии практически нет, это просто вооруженные люди
Андраник Кочарян: Армянской армии практически нет, это просто вооруженные люди
18 ноября 2020 г. 07:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi