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Красный Крест: На освобожденных территориях проведены 182 операции по поиску останков

Красный Крест: На освобожденных территориях проведены 182 операции по поиску останков В январе-июне этого года Международный комитет красного креста (МККК) в качестве нейтрального посредника организовал 182 операции по поиску останков на оккупированных ранее Арменией территориях, которые были освобождены Азербайджаном в ходе Отечественной
Карабах
13 октября 2021 г. 11:10
Красный Крест: На освобожденных территориях проведены 182 операции по поиску останков

В январе-июне этого года Международный комитет красного креста (МККК) в качестве нейтрального посредника организовал 182 операции по поиску останков на оккупированных ранее Арменией территориях, которые были освобождены Азербайджаном в ходе Отечественной войны.

Как передает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, у 118 семей лиц, пропавших без вести в 1990-х годах, было взято 283 биологических образца: "В процессе сбора биологических референтных образцов семьям пропавших без вести оказали поддержку 3 сопроводителя. Семьям 67 пропавших без вести оказана наличная денежная помощь. В связи с пандемией COVID-19 30 сопроводителей продолжают оказывать дистанционную поддержку семьям пропавших без вести".

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Версия на английском языке ICRC carried out 182 operations in liberated areas to search for and transport bodies
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə meyitlərin axtarışı və götürülməsi üçün 182 əməliyyat keçirilib

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