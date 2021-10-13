Красный Крест: На освобожденных территориях проведены 182 операции по поиску останков

В январе-июне этого года Международный комитет красного креста (МККК) в качестве нейтрального посредника организовал 182 операции по поиску останков на оккупированных ранее Арменией территориях, которые были освобождены Азербайджаном в ходе Отечественной

В январе-июне этого года Международный комитет красного креста (МККК) в качестве нейтрального посредника организовал 182 операции по поиску останков на оккупированных ранее Арменией территориях, которые были освобождены Азербайджаном в ходе Отечественной войны.

Как передает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, у 118 семей лиц, пропавших без вести в 1990-х годах, было взято 283 биологических образца: "В процессе сбора биологических референтных образцов семьям пропавших без вести оказали поддержку 3 сопроводителя. Семьям 67 пропавших без вести оказана наличная денежная помощь. В связи с пандемией COVID-19 30 сопроводителей продолжают оказывать дистанционную поддержку семьям пропавших без вести".