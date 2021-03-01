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Корреспондент РИА Новости о разрушениях в Карабахе: Очень жаль на все это смотреть

Корреспондент РИА Новости о разрушениях в Карабахе: Очень жаль на все это смотреть "Конечно, когда все это видишь - разрушенные дома, заброшенные территории, то понимаешь, сколько азербайджанским властям вкладывать в то, чтобы эти земли стали пригодны для проживания людей, вернулось население"
Карабах
1 марта 2021 г. 17:01
Корреспондент РИА Новости о разрушениях в Карабахе: Очень жаль на все это смотреть

"Конечно, когда все это видишь - разрушенные дома, заброшенные территории, то понимаешь, сколько азербайджанским властям вкладывать в то, чтобы эти земли стали пригодны для проживания людей, вернулось население".

Об этом Report заявил специальный специальный корреспондент РИА "Новости" Елена Протопопова, посетившая освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана.

"Очень жаль на все это смотреть, прекрасные места, природа шикарная, пожелаю удачи в восстановлении", - сказала она.

Представители зарубежных СМИ посетили освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Джебраильский районы Азербайджана.

В ходе поездки журналисты ознакомились с работами по разминированию на освобожденных территориях, а также побывали на месте строительства международного аэропорта в Физули и "Дороги победы" (Зефер) из Физули в Шушу.

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Версия на азербайджанском языке “RİA Novosti”nin müxbiri Qarabağdakı dağıntılar barədə: “Belə mənzərəyə şahidlik etmək üzücüdür”

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