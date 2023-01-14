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Корреспондент Haber Global: Армяне распространяют ложь о блокировании дороги Лачын-Ханкенди

Корреспондент Haber Global: Армяне распространяют ложь о блокировании дороги Лачын-Ханкенди На дороге Ханкенди-Лачын уже 34 дня успешно продолжается акция протеста. Однако армянская сторона хочет воспрепятствовать этим акциям.
Карабах
14 января 2023 г. 12:30
Корреспондент Haber Global: Армяне распространяют ложь о блокировании дороги Лачын-Ханкенди

На дороге Ханкенди-Лачын уже 34 дня успешно продолжаются акции протеста. Однако армянская сторона хочет воспрепятствовать этим акциям.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report рассказал корреспондент турецкого телеканала Haber Global Мурат Караташ.

Он отметил, что распространяемая армянами информация о том, что дорога закрыта, является ложной.

"Армяне утверждают, что дорога заблокирована. Но мы здесь и видим, что принадлежащие российским миротворцам и Международному комитету Красного креста автомобили беспрепятственно проезжают. Армяне начали такую пропаганду, чтобы привлечь внимание Европы, Франции и ООН. Подобную пропаганду армяне вели и в ходе 44-дневной войны. Они всячески пытаются бросить тень на акции протеста. На самом же деле они пытаются скрыть свои деяния. Армяне годами незаконно эксплуатируют месторождения полезных ископаемых Азербайджана, загрязняют ваши земли, вырубают деревья, а в целом наносят вред экологии и природе. Их цель в распространении подобных ложных информаций – скрыть деяния, которые они совершали на протяжении долгих лет", - подчеркнул турецкий журналист.

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global"ın müxbiri: "Ermənilərin Xankəndi-Laçın yolunun bağlı olması barədə yaydıqları məlumatlar yalandır"

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