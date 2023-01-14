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Корреспондент CNN Türk: Дорога Ханкенди-Лачын открыта, претензии армян беспочвенны

Корреспондент CNN Türk: Дорога Ханкенди-Лачын открыта, претензии армян беспочвенны Мировая общественность не осведомлена о ситуация на дороге Ханкенди-Лачын.
Карабах
14 января 2023 г. 14:35
Корреспондент CNN Türk: Дорога Ханкенди-Лачын открыта, претензии армян беспочвенны

Мировая общественность не осведомлена о ситуация на дороге Ханкенди-Лачын.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report рассказал корреспондент телеканала CNN Türk Ахмет Мелих Тюркеш.

Говоря о ситуации в районе проведения мирной акции, он отметил, что на территории есть временные контрольно-пропускные пункты российских миротворцев, параллельно с которыми несут службу азербайджанские военные:

"Армения распространяет ложную информацию о блокаде. Когда мы приехали сюда, то увидели, что на территории находится азербайджанская молодежь, гражданские лица. Протесты продолжаются уже 34 дня, несмотря на морозную погоду, когда температура достигает минус 10 градусов. Мы замерзли в течение нескольких минут, пока проводили съемки, протестующие же стоят здесь днями, выдвигая свои требования. Эта картина сильно впечатлила нас. Азербайджанские экоактивисты заявили, что будут продолжать протесты до тех пор, пока их требования не будут выполнены".

"Скажу откровенно, до приезда в Шушу я также отслеживал армянские СМИ, где писали, что дорога Лачын-Ханкенди закрыта и находится в блокаде. Но мы приехали сюда и увидели, что автомобили российских миротворцев и Международного комитета Красного креста беспрепятственно проезжают по дороге. Это опровергает заявления армян о якобы блокировании дороги. Я думаю, что армянские журналисты также могут приехать сюда и воочию в этом убедиться", - сказал он.

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Версия на английском языке CNN Turk correspondent: 'Khankandi-Lachin road is open, what we see nullifies Armenians' claims' 
Версия на азербайджанском языке "CNN Türk"ün müxbiri: "Xankəndi-Laçın yolu açıqdır, gördüklərimiz ermənilərin iddialarını puça çıxarır" 

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