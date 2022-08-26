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Коротченко: Возвращение Лачына под контроль Азербайджана предусмотрено трехсторонним заявлением 

Коротченко: Возвращение Лачына под контроль Азербайджана предусмотрено трехсторонним заявлением  Возвращение Лачына под контроль Азербайджана предусмотрено трехстороннем заявлением от 10 ноября 2020 года
Карабах
26 августа 2022 г. 18:06
Коротченко: Возвращение Лачына под контроль Азербайджана предусмотрено трехсторонним заявлением 

Возвращение Лачына под контроль Азербайджана предусмотрено трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Российский эксперт отметил, что умелое сочетание дипломатических и военных решений Азербайджана заставили армянскую сторону выполнить то, что она обязалась: "Все произошло благодаря тому, что Азербайджан четко выполняет свои обязательства и своими дипломатическими, а также военными решениями подтолкнул Ереван к тому, чтобы выполнить обязательства со стороны Армении".

Политолог рассказал, что дальше необходимо будет решать вопрос с Зангезурским транспортным коридором: "Вопрос, связанный с Зангезурским коридором уже назрел. Совершенно очевидно, что должен быть экстерриториальный коридор, где не должно быть армянских пограничников и таможенников, а также правовой режим Зангезурского коридора должен полностью соответствовать правовому режиму Лачынского коридора", - отметил он.

По словам Коротченко впереди работа, которая приведет к скорому результату миру и стабильности, но предстоит еще многое сделать.

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