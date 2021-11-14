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Коротченко: В Шуше возрождается жизнь

Коротченко: В Шуше возрождается жизнь В Шуше начинает возрождаться жизнь, город снова обретает свой былой и неповторимый облик.
Карабах
14 ноября 2021 г. 20:42
Коротченко: В Шуше возрождается жизнь

В Шуше начинает возрождаться жизнь, город снова обретает свой былой и неповторимый облик.

Об этом Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это был мой второй визит в Шушу. Могу сказать, что город возрождается при поддержке фонда Гейдара Алиева. Идет восстановление исторических и архитектурных памятников, это культурное наследие не только азербайджанского народа, но и всего человечества",- заявил он.

Он добавил, что понимает радость азербайджанского народа в связи с освобождением Шуши, поскольку такой важный и в символическом, и в культурном плане город снова азербайджанский, здесь поднят азербайджанский флаг, а азербайджанские солдаты обеспечивают его безопасность.

Коротченко надеется, что все исторические и архитектурные памятники в Шуше будут восстановлены в скором времени. "Это будет современный город, но с восстановленным историческим обликом и с применением концепции "умного города",- отметил он.

Он также рассказал о потенциале Карабахского региона отметив, что весь Карабах это, прежде всего, и очень перспективный туристический кластер, "потому что там и природные красоты, и неповторимый чистый воздух, и экологически чистая сельхоз продукция".

Эксперт также вспомнил свои предыдущие визиты на освобожденные территории. "Еще в феврале этого года я посетил впервые освобожденные территории. Для меня это был шок. Я не ожидал, что в 21 веке такое варварство возможно. Дома были уничтожены вплоть до фундаментов. Ощущение такое, будто взорвалась ядерная бомба. В Агдаме сохранилась лишь одна мечеть, и то потому, что на минаретах были размещены армянские корректировщики артиллерийского огня", - рассказал Коротченко.

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Версия на азербайджанском языке İqor Korotçenko: “Şuşada həyat canlanır”

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