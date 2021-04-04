Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем

Сегодня проходит 29 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией

"Сегодня проходит 29 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

4 апреля 1992 года путём подписания основополагающего документа, Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном, было положено начало нового этапа развития двухстороннего сотрудничества стран".

Об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал российскому бюро Report, комментируя сотрудничество двух государств, о том, что на постсоветском пространстве Азербайджан является одним из самых важных и предсказуемых партнеров России.

"Отношения Азербайджана и России сегодня вышли на уровень стратегического партнерства. Мы отмечаем развитие всех направлений в области политики, экономики, культуры. Безусловно, большое значение имеют и очень хорошие личные взаимоотношения президентов наших стран Владимира Путина и Ильхама Алиева. В современной международной политике между лидерами государств доверие и взаимоуважение друг к другу. Это основа для принятия важнейших решений. В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем".

Эксперт также высоко оценил работу Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России: "Хочу также отметить очень активную работу Полада Бюльбюль оглы, которого любят и уважают десятки миллионов россиян. Он представляет не только весь Азербайджан, но и большого друга российского народа".

Коротченко подчеркнул, что Россия является важным партнером Азербайджана в области технического сотрудничества: "Поставки российского оружия за последние годы составили сумму свыше 5 млрд долларов. В том числе и благодаря российскому оружию Азербайджан смог добиться победы во Второй Карабахской войне".

"Сегодняшние направления ожидания связаны с дальнейшим развитием взаимоотношений", - заключил эксперт.