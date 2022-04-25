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Коротченко: Шуша устремлена в будущее

Коротченко: Шуша устремлена в будущее V съезд азербайджанцев мира в Шуше — это символично и демонстрирует направление развития Азербайджана.
Карабах
25 апреля 2022 г. 10:41
Коротченко: Шуша устремлена в будущее

V съезд азербайджанцев мира в Шуше — это символично и демонстрирует направление развития Азербайджана.

Об этом Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Главное стремление и желание сердца азербайджанцев со всего мира — возрождение Карабаха после долгих лет оккупации, разграбления, уничтожения памятников культуры и истории", - сказал Коротченко.

По его словам, он сам дважды побывал в Шуше после освобождения города.

"Я лично два раза был в Шуше. Эти поездки на меня произвели неизгладимое впечатление. Энергетика города, архитектурные шедевры вновь возрождаются после многолетней армянской оккупации. Шуша устремлена в будущее. Это не только культурная столица тюркского мира, но и важный во всех смыслах город", - заявил Коротченко.

По его словам, справедливость и устремление в будущее олицетворяет проведение в Шуше съезда.

"Я хочу поздравить с этим знаменательным событием всех азербайджанцев, они получат ни с чем не сравнимые ощущения. Все разрушенные памятники сегодня восстанавливаются с помощью Фонда Гейдара Алиева. Важно, что жизнь побеждает зло, добро побеждает зло",- отметил он.

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