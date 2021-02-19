Коротченко: Офицеры российско-турецкого центра профессионально выполняют свои обязанности

"Нормы международного права подтверждают территориальную целостность Азербайджана"

"Российские и турецкие офицеры демонстрируют высокопрофессиональный подход к выполнению своих обязанностей. Главная задача российско-турецкого мониторингового центра – контроль за соблюдением мира и безопасности". Как передает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе телемоста Москва-Баку.

По словам эксперта, главным итогом 44-дневной войны стал военный разгром Армении и победа Азербайджана: "Нормы международного права, официальная позиция России и известные 4 резолюции Совета Безопасности ООН подтверждают территориальную целостность Азербайджана. В критический момент Россия предложила свои посреднические услуги, которые были очень востребованы. Прежде всего потому, что российская сторона заняла нейтральную позицию. Ввод миротворцев помог спасти от уничтожения значительную группировку армянских военнослужащих. Если бы не была поставлена точка, армия Армении была бы окончательно разгромлена".

Эксперт поделился своими впечатлениями от визита в Нагорный Карабах: "Я посетил Физули и Агдам. Очень тяжелое впечатление от того, что осталось от некогда цветущих городов, где бурлила жизнь, где люди строили свое будущее и создавали семьи. Сегодня, к сожалению, ничего этого нет. Разрушено все. Российские миротворцы занимают сегодня важное значение и место в том, чтобы война больше никогда не стала реальностью на Южном Кавказе".

Коротченко подчеркнул важность разблокирования транспортных путей в развитии экономики стран: "Безусловно, разблокирование транспортных коммуникаций и создание коридора между Азербайджаном и Нахчываном – один из самых важных и масштабных проектов, который будет реализован в регионе. Это даст импульс мощному экономическому развитию всех стран, в том числе и Армении".