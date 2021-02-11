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Коротченко: Роль Европы как посредника не увенчалась успехом

Коротченко: Роль Европы как посредника не увенчалась успехом "Армяне не оставили после себя ни одного целого здания, как после атомного взрыва. Только минные поля"
Карабах
11 февраля 2021 г. 11:39
Коротченко: Роль Европы как посредника не увенчалась успехом

Роль Европы как модератора и посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта не увенчалась успехом.

Как сообщает Report, об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко" на пресс-конференции в Баку.

По его словам, прекращение боевых действий на Южном Кавказе - это срыв дуги нестабильности: "Прекрасно известно, что этот регион - это точка, где всегда было много геополитических игроков. Некоторые из них не хотели мира".

И. Коротченко отметил, что несмотря на четыре резолюции Совета безопасности ООН, подтверждающие территориальную целостность Азербайджана, конфликт продолжал оставаться нерешенным почти на протяжении 30 лет и только по итогам справедливой войны Азербайджану удалось освободить оккупированные территории.

"А чем в это время занималисть армяне? - Высасывали ресурсы. Не оставили после себя ни одного целого здания, как после атомного взрыва. Только минные поля", - заявил российский эксперт.

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