Коротченко: Путин и Алиев могут обсудить в Бишкеке дальнейшую судьбу РМК в Карабахе

Судьба российского миротворческого контингента является вопросом двухсторонних отношений России и Азербайджана, поскольку Карабах, это территория Азербайджана и присутствие здесь российского миротворческого контингента будет дальше регулироваться уже дву

Судьба российского миротворческого контингента (РМК) является вопросом двухсторонних отношений России и Азербайджана, поскольку Карабах - территория Азербайджана, и присутствие здесь российского миротворческого контингента будет дальше регулироваться уже двухсторонними договоренностями.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко на онлайн-встрече "Развитие Южного Кавказа после окончательного завершения Карабахского конфликта".

"Могут быть разные варианты, и я думаю, что принципиально вопрос будет обсужден. Возможно, уже сегодня или завтра, когда произойдет анонсированная встреча президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках проводимого сегодня в Бишкеке форума руководителей государств - участников стран СНГ", - сказал он.

Эксперт отметил, что если Баку и Москва сочтут необходимым присутствие российского миротворческого контингента, будут обсуждено в какой форме это будет.

Возможен переход миссии в формат поддержки, когда для того, чтобы армяне могли возвращаться, они на каком-то первоначальном периоде чувствовали себя здесь более комфортно, осуществляя реинтеграцию и оформляя получение азербайджанского гражданства, отметил он.