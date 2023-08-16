Коротченко: Попытки Армении разыграть политический спектакль обречены на провал

Заявления о так называемом "гуманитарном кризисе" армян в Карабахе носят абсолютно искусственный и политизированный характер.

Заявления о так называемом "гуманитарном кризисе" армян в Карабахе носят абсолютно искусственный и политизированный характер.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что азербайджанская сторона для обеспечения снабжения и поставок гуманитарных грузов предложила маршрут Агдам-Ханкенди. "На переговорах в Москве с участием глав дипломатических ведомств Азербайджана, Армении и России, данное предложение было одобрено, более того, было согласовано, что далее произойдет встреча между представителями карабахских армян и официальными властями Азербайджана, но сепаратисты при поддержке Еревана аннулировали и сорвали все достигнутые договоренности. Более того, на дороге Агдам-Ханкенди сепаратисты возвели бетонные блоки, полностью заблокировав возможность доставки грузов по данной дороге, при этом требуя открытия Лачынской дороги и фактически, выдвигая ультиматум", - сказал Коротченко.

По мнению политолога, обращение Армении в Совет Безопасности ООН по поводу ситуации на Лачынской дороге свидетельствует лишь о попытках Еревана "изобразить из себя жертву" и ни к чему не приведет. "Только предложения азербайджанской стороны, которые были рассмотрены на трехсторонней встрече в Москве, могут быть реальной альтернативой складывающейся ситуации", - считает он.

"Попытки Армении разыграть этот политический спектакль обречены на провал, никакие усилия международного армянского лобби не смогут изменить данную ситуацию", - заключил Коротченко.