О нас
Report Georgia
Аудио новости

Российский эксперт: Пашинян сорвал трехстороннюю встречу 9 ноября

Российский эксперт: Пашинян сорвал трехстороннюю встречу 9 ноября В политическом плане отказ премьера Армении Никола Пашиняна приехать на встречу 9 ноября по инициативе президента России Владимира Путина на переговоры для участия в трехсторонней встрече – это дипломатический демарш.
Карабах
26 ноября 2021 г. 13:13
Российский эксперт: Пашинян сорвал трехстороннюю встречу 9 ноября

В политическом плане отказ премьера Армении Никола Пашиняна приехать на встречу 9 ноября по инициативе президента России Владимира Путина на переговоры для участия в трехсторонней встрече – это дипломатический демарш.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя ожидания от трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении, которая состоится сегодня в Сочи.

"Кремль негативно воспринял данное решение, тем более, когда была анонсирован организованный Пашиняном и Евросоюзом азербайджано-армянский саммит в Брюсселе. Москва восприняла подобные действия Еревана, как враждебные, поэтому и были предприняты мощные политические усилия, чтобы заставить Пашиняна приехать до его поездки в Брюссель на встречу с президентами Путиным и Алиевым", - заявил Коротченко.

Российский эксперт отметил, что подобными действиями премьер-министр Армении маневрировал, тем самым не хотел в практическом плане идти на какие-либо выполнения своих обязательств по трехстороннему заявлению, а пытался в большой политической игре опереться на Евросоюз и США.

По мнению Коротченко, ожидается, что Пашиняну придется в практическом плане взять на себя обязательства и начать реализацию процесса делимитации и демаркации границ, а также создание транспортного коридора между Азербайджаном и Нахчываном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian expert: Pashinyan disrupted November 9 trilateral meeting

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Аль-Хиляль стал победителем азиатской Лиги чемпионов
"Аль-Хиляль" стал победителем азиатской Лиги чемпионов
24 ноября 2021 г. 04:19
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
ЛЧ: Манчестер Юнайтед досрочно вышел в 1/8 финала
ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в 1/8 финала
23 ноября 2021 г. 23:50
ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»
ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»
24 ноября 2021 г. 02:08
ЛЧ: Челси разгромил Ювентус и досрочно вышел в плей-офф
ФотоЛЧ: "Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф
24 ноября 2021 г. 01:53
ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
24 ноября 2021 г. 02:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi