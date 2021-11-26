Российский эксперт: Пашинян сорвал трехстороннюю встречу 9 ноября

В политическом плане отказ премьера Армении Никола Пашиняна приехать на встречу 9 ноября по инициативе президента России Владимира Путина на переговоры для участия в трехсторонней встрече – это дипломатический демарш.

В политическом плане отказ премьера Армении Никола Пашиняна приехать на встречу 9 ноября по инициативе президента России Владимира Путина на переговоры для участия в трехсторонней встрече – это дипломатический демарш.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя ожидания от трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении, которая состоится сегодня в Сочи.

"Кремль негативно воспринял данное решение, тем более, когда была анонсирован организованный Пашиняном и Евросоюзом азербайджано-армянский саммит в Брюсселе. Москва восприняла подобные действия Еревана, как враждебные, поэтому и были предприняты мощные политические усилия, чтобы заставить Пашиняна приехать до его поездки в Брюссель на встречу с президентами Путиным и Алиевым", - заявил Коротченко.

Российский эксперт отметил, что подобными действиями премьер-министр Армении маневрировал, тем самым не хотел в практическом плане идти на какие-либо выполнения своих обязательств по трехстороннему заявлению, а пытался в большой политической игре опереться на Евросоюз и США.

По мнению Коротченко, ожидается, что Пашиняну придется в практическом плане взять на себя обязательства и начать реализацию процесса делимитации и демаркации границ, а также создание транспортного коридора между Азербайджаном и Нахчываном.