О нас
Report Georgia
Аудио новости

Коротченко: Пашинян должен дать официальную реакцию на теракт под Шушой

Коротченко: Пашинян должен дать официальную реакцию на теракт под Шушой Организаторы и участники совершенного под азербайджанским городом Шуша теракта должны быть привлечены к ответственности, и армянский террорист должен быть доставлен в Баку.
Карабах
13 ноября 2021 г. 15:35
Коротченко: Пашинян должен дать официальную реакцию на теракт под Шушой

Организаторы и участники совершенного под азербайджанским городом Шушой теракта должны быть привлечены к ответственности, и армянский террорист должен быть доставлен в Баку.

Как передает Report, об этом сказал сегодня главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции под Шушой.

"Мы ждем от Пашиняна официальную реакцию на совершенный теракт, который поставил под угрозу жизни азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев. Целью теракта было столкнуть миротворцев с азербайджанскими военнослужащими. Эта раковая опухоль уже дает метастазы, и в дальнейшем могут повторяться подобные теракты", - отметил Коротченко.

Он отметил, что террорист воспользовался Лачынским коридором: "Необходимо решить вопрос в связи с осуществлением здесь паспортного контроля, и данные о въезде и выезде армянских граждан далее передавать азербайджанской стороне", - подчеркнул он.

Российский эксперт отметил, что необходимо показать давление на Армению как политическими, так и экономическими инструментами с тем, чтобы Ереван выполнял условия трехсторонних договоренностей, начал к переговорам по делимитации и демаркации границ, представил азербайджанской стороне карту минных полей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под городом Шуша
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под городом Шуша
13 ноября 2021 г. 15:12
Политолог: Провокации усилились после незаконного визита министра обороны Армении в Карабах
Политолог: Провокации усилились после незаконного визита министра обороны Армении в Карабах
13 ноября 2021 г. 12:55
Эксперты: Пришла пора антитеррористической операции
Эксперты: Пришла пора антитеррористической операции
13 ноября 2021 г. 12:30
Армянские террористы угрожают взорвать российские посольства
Армянские террористы угрожают взорвать российские посольства
13 ноября 2021 г. 12:03
Омбудсмен осудила нападение армянского террориста на военных близ Шуши
Омбудсмен осудила нападение армянского террориста на военных близ Шуши
13 ноября 2021 г. 11:44
Армянский террорист бросил гранату в азербайджанских и российских военных
ФотоАрмянский террорист бросил гранату в азербайджанских и российских военных
13 ноября 2021 г. 10:29
Коротченко: Казавшийся неразрешимым карабахский конфликт остался в прошлом
Коротченко: Казавшийся неразрешимым карабахский конфликт остался в прошлом
12 ноября 2021 г. 17:00
Коротченко: Армяне оставили после себя выжженную землю
ФотоКоротченко: Армяне оставили после себя выжженную землю
12 ноября 2021 г. 14:33
Британия направила в Азербайджан еще одного специалиста по разминированию
ФотоБритания направила в Азербайджан еще одного специалиста по разминированию
12 ноября 2021 г. 14:08
Российский эксперт: Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе
Российский эксперт: Все заинтересованы в окончательном установлении мира на Южном Кавказе
12 ноября 2021 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi