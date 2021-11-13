Коротченко: Пашинян должен дать официальную реакцию на теракт под Шушой

Организаторы и участники совершенного под азербайджанским городом Шуша теракта должны быть привлечены к ответственности, и армянский террорист должен быть доставлен в Баку.

Организаторы и участники совершенного под азербайджанским городом Шушой теракта должны быть привлечены к ответственности, и армянский террорист должен быть доставлен в Баку.

Как передает Report, об этом сказал сегодня главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции под Шушой.

"Мы ждем от Пашиняна официальную реакцию на совершенный теракт, который поставил под угрозу жизни азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев. Целью теракта было столкнуть миротворцев с азербайджанскими военнослужащими. Эта раковая опухоль уже дает метастазы, и в дальнейшем могут повторяться подобные теракты", - отметил Коротченко.

Он отметил, что террорист воспользовался Лачынским коридором: "Необходимо решить вопрос в связи с осуществлением здесь паспортного контроля, и данные о въезде и выезде армянских граждан далее передавать азербайджанской стороне", - подчеркнул он.

Российский эксперт отметил, что необходимо показать давление на Армению как политическими, так и экономическими инструментами с тем, чтобы Ереван выполнял условия трехсторонних договоренностей, начал к переговорам по делимитации и демаркации границ, представил азербайджанской стороне карту минных полей.