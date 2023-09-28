Коротченко: Новая реальность в Карабахе - следствие военных и политических побед Азербайджана

Новая реальность в Карабахе - это следствие военных и политических побед Азербайджана.

Новая реальность в Карабахе - это следствие военных и политических побед Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что армянским террористическим группировкам в Карабахском регионе Азербайджана окончательно положен конец.

"Вооруженные силы Азербайджана сначала победили в 44-дневной Второй карабахской войне, разгромив Армению, заставив ее капитулировать и, наконец, в ходе нынешних антитеррористических мероприятий, которые заняли менее суток, решили все поставленные перед собой задачи. И в этом плане новая реальность в регионе - это следствие военных и политических побед Азербайджана", - заявил он.

Коротченко подчеркнул, что в современной истории нет таких успешных примеров действий, которые показал Азербайджан.