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Коротченко: Новая реальность в Карабахе - следствие военных и политических побед Азербайджана

Коротченко: Новая реальность в Карабахе - следствие военных и политических побед Азербайджана Новая реальность в Карабахе - это следствие военных и политических побед Азербайджана.
Карабах
28 сентября 2023 г. 17:39
Коротченко: Новая реальность в Карабахе - следствие военных и политических побед Азербайджана

Новая реальность в Карабахе - это следствие военных и политических побед Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что армянским террористическим группировкам в Карабахском регионе Азербайджана окончательно положен конец.

"Вооруженные силы Азербайджана сначала победили в 44-дневной Второй карабахской войне, разгромив Армению, заставив ее капитулировать и, наконец, в ходе нынешних антитеррористических мероприятий, которые заняли менее суток, решили все поставленные перед собой задачи. И в этом плане новая реальность в регионе - это следствие военных и политических побед Азербайджана", - заявил он.

Коротченко подчеркнул, что в современной истории нет таких успешных примеров действий, которые показал Азербайджан.

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