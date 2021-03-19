О нас
Report Georgia
Аудио новости

Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван

Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван "Армения пытается сделать вопрос передачи минных карт предметом торга"
Карабах
19 марта 2021 г. 15:00
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
Игорь Коротченко

"Я был в Агдамском и Физулинском районах. Километры минных полей поражают воображение. Заминировано, буквально, все. Разумеется, сегодня это главная проблема, без решения которой невозможно ни возвращение беженцев в освобожденные районы, ни возобновление сельскохозяйственных работ, ни строительство новых деревень, ни восстановление городов. Я думаю, в этой связи необходимо усилить политическое давление на Ереван". Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как отметил эксперт, в последнее время достаточно часто появляется информация, что мирные азербайджанцы подрываются на армянских минах, а данная проблема уже приобретает международный характер: "Необходимо ставить вопрос в Совете Безопасности ООН, принимать специальную резолюцию для того, чтобы заставить Армению передать карту минных полей Азербайджану. Без этого есть огромный риск для всех людей. Кстати говоря, в том числе и для российских миротворцев. Поэтому необходимо совместными усилиями решить эту проблему".

Коротченко считает, что взамен на карты армяне ждут получения каких-то уступок: "Армения пытается сделать вопрос передачи минных карт предметом торга, политизируя его. Честно говоря, выглядит очень недостойно. Карты у армян есть. Они их не передают сознательно".

Эксперт также подчеркнул, что нахождение на территории Карабаха армянских военнослужащих является нарушением заявления от 10 ноября, в котором четко прописано, что они должны покинуть территорию Азербайджана: "Сегодня армяне незаконно и нелегально пытаются переправлять туда военнослужащих, грубо нарушая договоренности. В данном случае действия Армении идут вразрез позиции и России, и Азербайджана. Непонятно, чего они добиваются этим. Потерпев военный разгром, Армения должна признать существующие реалии, сосредоточиться на мирном восстановлении своей страны. Азербайджан – светское ответственное государство, способное полностью обеспечить безопасность армянского населения, проживающего на территории Карабаха".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Ermənistana qarşı siyasi təzyiq artırılmalıdır"

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi