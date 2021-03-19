Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван

"Армения пытается сделать вопрос передачи минных карт предметом торга"

"Я был в Агдамском и Физулинском районах. Километры минных полей поражают воображение. Заминировано, буквально, все. Разумеется, сегодня это главная проблема, без решения которой невозможно ни возвращение беженцев в освобожденные районы, ни возобновление сельскохозяйственных работ, ни строительство новых деревень, ни восстановление городов. Я думаю, в этой связи необходимо усилить политическое давление на Ереван". Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как отметил эксперт, в последнее время достаточно часто появляется информация, что мирные азербайджанцы подрываются на армянских минах, а данная проблема уже приобретает международный характер: "Необходимо ставить вопрос в Совете Безопасности ООН, принимать специальную резолюцию для того, чтобы заставить Армению передать карту минных полей Азербайджану. Без этого есть огромный риск для всех людей. Кстати говоря, в том числе и для российских миротворцев. Поэтому необходимо совместными усилиями решить эту проблему".

Коротченко считает, что взамен на карты армяне ждут получения каких-то уступок: "Армения пытается сделать вопрос передачи минных карт предметом торга, политизируя его. Честно говоря, выглядит очень недостойно. Карты у армян есть. Они их не передают сознательно".

Эксперт также подчеркнул, что нахождение на территории Карабаха армянских военнослужащих является нарушением заявления от 10 ноября, в котором четко прописано, что они должны покинуть территорию Азербайджана: "Сегодня армяне незаконно и нелегально пытаются переправлять туда военнослужащих, грубо нарушая договоренности. В данном случае действия Армении идут вразрез позиции и России, и Азербайджана. Непонятно, чего они добиваются этим. Потерпев военный разгром, Армения должна признать существующие реалии, сосредоточиться на мирном восстановлении своей страны. Азербайджан – светское ответственное государство, способное полностью обеспечить безопасность армянского населения, проживающего на территории Карабаха".