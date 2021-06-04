О нас
Report Georgia
Аудио новости

Коротченко призвал Союз журналистов РФ потребовать от Еревана карты минных полей

Коротченко призвал Союз журналистов РФ потребовать от Еревана карты минных полей “Погибли наши коллеги, выполнявшие свой профессиональный долг"
Карабах
4 июня 2021 г. 16:23
Коротченко призвал Союз журналистов РФ потребовать от Еревана карты минных полей
Игорь Коротченко
0 : 00
0 : 00

“Минная опасность на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана присутствует повсеместно”.

Как сообщает Report об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко написал в Facebook в связи с гибелью работников азербайджанских СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

“Не исключено, что минирование дороги было проведено армянскими диверсионными группами”, - отметил Коротченко.

“Погибли наши коллеги, выполнявшие свой профессиональный долг. Мы, российские журналисты и эксперты, посещавшие недавно Агдамский и Физулинский районы, также рисковали, но выполняли свой профессиональный долг, чтобы объективно информировать о происходящем. И тоже могли подорваться на армянских минах”, – добавил эксперт.

И.Коротченко считает, что в связи с гибелью азербайджанских журналистов Союз журналистов России должен выступить с официальным заявлением и потребовать от официального Еревана немедленно передать Азербайджану карты минных полей на освобожденных территориях, а также прекратить заброску армянских диверсантов.

“Ждем реакции на трагедию от международных журналистских союзов. Общее требование - оказать политическое давление на Армению с целью заставить передать карты минных полей”, – написал И. Коротченко в заключении.

4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Korotchenko urges Russia’s Union of Journalists to demand map of minefields from Yerevan

Самое важное

МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
В Баку чтут память ставших шехидами журналистов
ФотоВ Баку чтут память ставших шехидами журналистов
4 июня 2021 г. 16:41
Агентство: Мировое сообщество не должно молчать по факту гибели журналистов
Агентство: Мировое сообщество не должно молчать по факту гибели журналистов
4 июня 2021 г. 16:28
Погибшим в Кельбаджаре работникам СМИ будет присужден статус шехида
Погибшим в Кельбаджаре работникам СМИ будет присужден статус шехида
4 июня 2021 г. 15:09
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью работников СМИ - ВИДЕО
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью работников СМИ - ВИДЕО
4 июня 2021 г. 14:10
Азербайджан повторно подал в Европейский суд по правам человека жалобу на Армению 
Азербайджан повторно подал в Европейский суд по правам человека жалобу на Армению 
4 июня 2021 г. 12:54
Двое сотрудников СМИ Азербайджана подорвались на мине
Двое сотрудников СМИ Азербайджана подорвались на мине
4 июня 2021 г. 12:52
Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Израиля
Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Израиля
3 июня 2021 г. 16:15
Полиция перешла на усиленный режим работы 
Полиция перешла на усиленный режим работы 
3 июня 2021 г. 16:01
Отважный боец: Первым делом посещу Губадлы, где я потерял ноги - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоОтважный боец: Первым делом посещу Губадлы, где я потерял ноги - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
3 июня 2021 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi