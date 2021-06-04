Коротченко призвал Союз журналистов РФ потребовать от Еревана карты минных полей

“Погибли наши коллеги, выполнявшие свой профессиональный долг"

“Минная опасность на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана присутствует повсеместно”.

Как сообщает Report об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко написал в Facebook в связи с гибелью работников азербайджанских СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

“Не исключено, что минирование дороги было проведено армянскими диверсионными группами”, - отметил Коротченко.

“Погибли наши коллеги, выполнявшие свой профессиональный долг. Мы, российские журналисты и эксперты, посещавшие недавно Агдамский и Физулинский районы, также рисковали, но выполняли свой профессиональный долг, чтобы объективно информировать о происходящем. И тоже могли подорваться на армянских минах”, – добавил эксперт.

И.Коротченко считает, что в связи с гибелью азербайджанских журналистов Союз журналистов России должен выступить с официальным заявлением и потребовать от официального Еревана немедленно передать Азербайджану карты минных полей на освобожденных территориях, а также прекратить заброску армянских диверсантов.

“Ждем реакции на трагедию от международных журналистских союзов. Общее требование - оказать политическое давление на Армению с целью заставить передать карты минных полей”, – написал И. Коротченко в заключении.

4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.