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Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении

Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении "Армянская cторона вместо созидательного, нормального, конструктивного взаимодействия и сдержанного разумного поведения после своего разгрома ведет тактику провокаций, обстрелов и конфронтаций. Этот старый, пошлый и избитый приём реализуется с целью втян
Карабах
15 июля 2021 г. 16:49
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении

"Армянская cторона вместо созидательного, нормального, конструктивного взаимодействия и сдержанного разумного поведения после своего разгрома ведет тактику провокаций, обстрелов и конфронтаций. Этот старый, пошлый и избитый приём реализуется с целью втянуть Азербайджан в новый виток противостояний и преподнести Армению как жертву азербайджанской агрессии".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это путь в никуда, в исторический тупик, наступление на те же самые грабли. Если Армения выбирает его, остаётся только посочувствовать", - заявил Коротченко.

Эксперт считает, что провокационные действия Армении - следствие отсутствия осознания того, как изменился мир и геополитическая ситуация в целом. По его мнению, мирный договор с Азербайджаном, разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, скорейший запуск Зангезурского коридора - единственный шанс для развития и восстановления экономики Армении. А выбор элит не идёт на пользу армянскому народу.

"Армения сама устроила себе экономическую блокаду, претендуя на земли Азербайджана и Турции. Россия не будет обеспечивать и дотировать процветание Армении. Это суверенное государство", - заключил Коротченко.

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в окрестностях города Шуша. Огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

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Версия на английском языке Peace treaty is only chance for Armenia, says Russian expert

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