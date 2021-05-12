Коротченко: Лавров довёл соответствующие месседжи Кремля до Еревана

"Насколько успешны были попытки России повлиять на Ереван, мы увидим уже, очевидно, в ближайшие недели"

"Главной целью визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан является скорейшая реализация всех пунктов, которые предусмотрены в трёхстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от ноября прошлого года. Мы знаем, что процесс, к сожалению, идёт непросто по причине того, что армянская сторона фактически саботирует выполнение взятых на себя обязательств. Возможно, Лавров использовал все своё влияние и довёл соответствующие месседжи Кремля до Еревана для того, чтобы Армения начинала с каких-то первых практических шагов передачи карт минных полей".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам эксперта, визит Лаврова должен был максимально ускорить реализацию пунктов заявления и решение имеющихся проблем: "В первую очередь, необходимо решить проблему предоставления карт минных полей, которые Армения устанавливала на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении 30 лет, и разблокирование транспортных коридоров. В частности, важно скорейшее функционирование Зангезурского коридора, который связал бы Нахчыван с Азербайджаном. Насколько успешны были попытки России повлиять на Ереван, мы увидим уже, очевидно, в ближайшие недели".

Коротченко выразил желание дождаться официальной информации о том, что Армения начала предпринимать какие-либо действия по реализации взятых на себя обязательств.

"На пресс-конференции в Баку Лавров отметил, что у Армении есть понимание необходимости решения имеющихся вопросов. Он даже подчеркнул, что первые практические шаги уже последовали. Проблемы носят гуманитарный характер. Ранее мы наблюдали откровенное нежелание Еревана выполнять взятые на себя обязательства. Слова словами, но хотелось бы дождаться, что конкретно имел в виду Сергей Лавров, когда пояснил о готовности Армении решать эти проблемы. Пока что мы не видим никаких практических шагов", - резюмировал он.