О нас
Report Georgia
Аудио новости

Коротченко: Лавров довёл соответствующие месседжи Кремля до Еревана

Коротченко: Лавров довёл соответствующие месседжи Кремля до Еревана "Насколько успешны были попытки России повлиять на Ереван, мы увидим уже, очевидно, в ближайшие недели"
Карабах
12 мая 2021 г. 15:04
Коротченко: Лавров довёл соответствующие месседжи Кремля до Еревана
Игорь Коротченко

"Главной целью визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан является скорейшая реализация всех пунктов, которые предусмотрены в трёхстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от ноября прошлого года. Мы знаем, что процесс, к сожалению, идёт непросто по причине того, что армянская сторона фактически саботирует выполнение взятых на себя обязательств. Возможно, Лавров использовал все своё влияние и довёл соответствующие месседжи Кремля до Еревана для того, чтобы Армения начинала с каких-то первых практических шагов передачи карт минных полей".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам эксперта, визит Лаврова должен был максимально ускорить реализацию пунктов заявления и решение имеющихся проблем: "В первую очередь, необходимо решить проблему предоставления карт минных полей, которые Армения устанавливала на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении 30 лет, и разблокирование транспортных коридоров. В частности, важно скорейшее функционирование Зангезурского коридора, который связал бы Нахчыван с Азербайджаном. Насколько успешны были попытки России повлиять на Ереван, мы увидим уже, очевидно, в ближайшие недели".

Коротченко выразил желание дождаться официальной информации о том, что Армения начала предпринимать какие-либо действия по реализации взятых на себя обязательств.

"На пресс-конференции в Баку Лавров отметил, что у Армении есть понимание необходимости решения имеющихся вопросов. Он даже подчеркнул, что первые практические шаги уже последовали. Проблемы носят гуманитарный характер. Ранее мы наблюдали откровенное нежелание Еревана выполнять взятые на себя обязательства. Слова словами, но хотелось бы дождаться, что конкретно имел в виду Сергей Лавров, когда пояснил о готовности Армении решать эти проблемы. Пока что мы не видим никаких практических шагов", - резюмировал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль"
12 мая 2021 г. 11:21
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
12 мая 2021 г. 10:55
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
11 мая 2021 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
11 мая 2021 г. 12:30
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
11 мая 2021 г. 02:24
Президент: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, в первую очередь, для армян
Президент: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, в первую очередь, для армян
11 мая 2021 г. 01:19
Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные
Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные
11 мая 2021 г. 01:09
Ильхам Алиев: Нахчыван всегда будет защищен на должном уровне
Ильхам Алиев: Нахчыван всегда будет защищен на должном уровне
11 мая 2021 г. 00:19
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен быть и будет открыт
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен быть и будет открыт
10 мая 2021 г. 23:16
Ильхам Алиев предупредил Армению: Пусть не играют с огнем, кулак на месте
Ильхам Алиев предупредил Армению: Пусть не играют с огнем, кулак на месте
10 мая 2021 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi