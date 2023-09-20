Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана

Поставлена последняя точка в застарелом кровопролитном и многолетнем конфликте. Карабах переходит под полный контроль Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования, а также регулярные части армянской армии покидают Карабах, разоружаются в со

Поставлена последняя точка в застарелом кровопролитном и многолетнем конфликте. Карабах переходит под полный контроль Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования, а также регулярные части армянской армии покидают Карабах, разоружаются в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты при посредничестве российского миротворческого контингента.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

Политолог отметил, что наблюдается исторический момент в современности: "Мы присутствуем при выдающемся событии, наверное, впервые в современной эпохе страна, 20 процентов территории которой были оккупированы, сумела триумфально их возвратить, вернуться туда и восстанавливать, ну и самое главное, что возврата к прошлому уже не будет".

Коротченко назвал президента Ильхама Алиева выдающимся политиком, личные качества, стратегическое мышление и железная воля которого стали слагаемыми триумфа государства Азербайджан.

Эксперт также выразил надежду и уверенность, что тесные добрые тесные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Россией сохранятся и укрепятся.

Также он добавил, что фундаментом отношений России и Азербайджана является многолетняя дружба народов, президентов и, безусловно, Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией