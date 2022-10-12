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Коротченко: Армянские военные преступники должны быть привлечены к суду

Коротченко: Армянские военные преступники должны быть привлечены к суду Российское экспертное сообщество среди тех, кто не ангажирован армянскими лоббистами и поддерживает справедливое требование Азербайджана о привлечении к суду армянских военных преступников.
Карабах
12 октября 2022 г. 18:44
Коротченко: Армянские военные преступники должны быть привлечены к суду

Российское экспертное сообщество среди тех, кто не ангажирован армянскими лоббистами и поддерживает справедливое требование Азербайджана о привлечении к суду армянских военных преступников.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Российский эксперт предложил методы борьбы за совершенные Арменией преступления против Азербайджана. "Все преступления, совершенные армянской стороной за последние 30 лет против Азербайджана, должны быть наказаны. Я считаю, что должна быть издана белая книга на четырех языках ООН. Должен быть составлен список военных преступников и всех, кто давал приказы, и должны быть инициированы обращения в соответствующие юридические структуры для создания трибунала. Или же необходимо начинать следственные мероприятия с вынесением соответствующих вердиктов и предъявлением соответствующей доказательной базы с целью последующего объявления в международный розыск через Интерпол армянских военных преступников", - заключил политолог.

Коротченко отметил, что Азербайджан должен понимать, что следствию будут препятствовать не только армянские власти, но и покровители армянского режима: "Мировое сообщество двулично и озвучивает только то, что выгодно тем или иным центрам силы. Ожидание, что кто-то из США и Франции будет требовать наказания армянским военным преступникам за совершенные деяния - напрасно, мы их не услышим".

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Erməni hərbi cinayətkarları məsuliyyətə cəlb edilməlidir”

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